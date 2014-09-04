Имеется раздел про программное обеспечение 1С в черновом виде (фактически просто текстовая информация) Требуется дизайн/верстка нового оформления раздела (статей) о ПО. Сайт работает на CMS MODX
Адаптивная верстка
Адаптивная верстка сайта, эскизы скину исполнителю.
Главную страницу приложил. страниц 10+.
Нужна качественная работа.
Выбранный исполнитель
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