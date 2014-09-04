Адаптивная верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок268 просмотров

Адаптивная верстка сайта, эскизы скину исполнителю.

Главную страницу приложил. страниц 10+.

Нужна качественная работа.

11 лет назад
Damos
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад
$250
6 дней
Рекомендую Максима как профессионального верстальщика! Умеет верстать семантически правильно, качество на высшем уровне. Благодарю за проделанную работу.
Заказчик, отличный. Сработались хорошо. Проблем с оплатой не было. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад