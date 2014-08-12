Сделать товарный чек в prestashop

Добрый день!

В престашоп нужно исправить счет в заказе до вида прикрепленого к проекту!

Детали с исполнителем!

Оплата по факту

Напримере есть, штрих код! Его делать не надо!

Верхняя часть чека, где текст про гарантии должна загружаться через текстовый редактор (или правка через html код)

В файле "НУЖНО" см.нумерацию