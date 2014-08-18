Необходима верстка мобильной версии сайта по psd шаблонам. Оплата - 1000 рублей. Срок - 2 дня.
Изменить старый диз ModX на новый (структура одна)
Есть исходный сайт wel-tour.ru. Сайт на ModX.
Верстать шаблон и интегрировать в ModX не нужно. Структура сайта полностью совпадает со структурой макета. От вас – заменить старые элементы на новые с небольшими коррекциями по верстке (телефон указать в шапке, адрес и тд). Среднюю часть с результатами туров трогать не нужно, так как изменю потом сам.
Так же нужно сделать на JS простейшую форму для обратного звонка во всплывающем окне (два поля с подписью без проверки и кнопка "отправить").
После выполнения работы выслать измененные файлы, сообщить, куда что скопировать на хостинг
У меня есть макет нового диза в PSD. Его макет в jpg в приложении.
С вас сроки, возможные вопросы.
Прошу писать только тех, кто согласен с моими условиями. Общие предложения без сроков и несогласные будут проигнорированы.
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