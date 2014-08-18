Изменить старый диз ModX на новый (структура одна)

Есть исходный сайт wel-tour.ru. Сайт на ModX.

Верстать шаблон и интегрировать в ModX не нужно. Структура сайта полностью совпадает со структурой макета. От вас – заменить старые элементы на новые с небольшими коррекциями по верстке (телефон указать в шапке, адрес и тд). Среднюю часть с результатами туров трогать не нужно, так как изменю потом сам.

Так же нужно сделать на JS простейшую форму для обратного звонка во всплывающем окне (два поля с подписью без проверки и кнопка "отправить").

После выполнения работы выслать измененные файлы, сообщить, куда что скопировать на хостинг

У меня есть макет нового диза в PSD. Его макет в jpg в приложении.

С вас сроки, возможные вопросы.

Прошу писать только тех, кто согласен с моими условиями. Общие предложения без сроков и несогласные будут проигнорированы.