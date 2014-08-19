Необходимо доработать сайт: 1. Создать представления уже готовых типов материала (более подробно в т.з.). 2. Сверстать новую тему из макета psd (желательно использовать уже готовую на сайте, адаптивную тему, но изменить ее согласно ...
Верстка макета сайта (4 страницы)
Необходимо выполнить кроссбраузерную валидную верстку страниц сайта (всего 4 страницы):
Макеты:
https://www.dropbox.com/sh/fgbhi34r6o1qih8/AAD7Yd91WZDXvsBVnF1ar18da
Верстка должна быть без горизонтальной прокрутки при ширине от 1024, соответствовать макету в IE9+. Chrome, Safari, FF3+, Opera 10+. Сайт должен быть резиновым как минимум до разрешения 1900 px.
Выбранный исполнитель
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