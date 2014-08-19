Верстка макета сайта (4 страницы)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок293 просмотра

Необходимо выполнить кроссбраузерную валидную верстку страниц сайта (всего 4 страницы):

Макеты:

https://www.dropbox.com/sh/fgbhi34r6o1qih8/AAD7Yd91WZDXvsBVnF1ar18da

Верстка должна быть без горизонтальной прокрутки при ширине от 1024, соответствовать макету в IE9+. Chrome, Safari, FF3+, Opera 10+. Сайт должен быть резиновым как минимум до разрешения 1900 px.

11 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
$100
3 дня
Евгений отлично справился с заданием. Работа была выполнена очень оперативно, все замечания внесены в максимально короткий срок. Сотрудничеством доволен, спасибо!
Приятно было работать. Никаких придирок к работе. Принял работу почти сразу и тут же расплатился. Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад

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