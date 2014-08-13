Дизайн с версткой для начинающей веб-студии

Уважаемые, Коллеги!

Ввиду открывающихся новых возможностей за рубежом стал вопрос о наличии нормального сайта с портфолио для новой веб-студии.

Всех одержимых, в хорошем смысле, просьба предлагать свои услуги по написанию сайта или его части.

Все адекватные и талантливые смогут рассчитывать на сотрудничество в скором будущем!

Готов обсудить сотрудничество, если у Вас есть предложения.

Мне нравится что-то подобное:

https://www.mojomarketplace.com/item/matter-multi-purpose-joomla-template

http://www.mojomarketplace.com/item/matter-multi-purpose-joomla-template/demo/53e1d2da-7c84-4410-80f5-30110a140b28

Это затея не спринт, это марафонская дистанция!

Если есть более смелые идеи реализации, давайте обсуждать и воплощать в жизнь наши ИДЕИ!

Коллеги, что скажете?

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добавил ТЗ на гуглдокс, на стадии редактирования... комментируйте прямо там, расшарено... https://docs.google.com/document/d/16bFjcK1HCfWH3rafQgkM3j1TL4Pup4CLzRCPpl5fgkc/edit?usp=sharing