Сверстать макет, натянуть шаблон, настроить WP

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок473 просмотра

Доброго времени суток!

Есть сайт - http://golden-city.ru/

Мы сменили ему дизайн, макеты уже готовы, все есть в PSD, вот они:

Главная: http://goo.gl/mS5QUm

Страница контактов: http://goo.gl/S5HXxm

Страница новости: http://goo.gl/4pRt3O

Страница статьи: http://goo.gl/OwcTW4

Страница 404: http://goo.gl/3KBvNW

Мне нужно:

1. Сверстать их и натянуть на WP;

2. Перенести текущий сайт на новый дизайн.

Все текста, URL, все остается прежним. Нужно просто сменить дизайн.

WordPress
11 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$120
4 дня
Все в порядке, работой доволен.
Спасибо за работу! Все отлично!

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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