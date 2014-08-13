Сверстать макет, натянуть шаблон, настроить WP

Доброго времени суток!

Есть сайт - http://golden-city.ru/

Мы сменили ему дизайн, макеты уже готовы, все есть в PSD, вот они:

Главная: http://goo.gl/mS5QUm

Страница контактов: http://goo.gl/S5HXxm

Страница новости: http://goo.gl/4pRt3O

Страница статьи: http://goo.gl/OwcTW4

Страница 404: http://goo.gl/3KBvNW

Мне нужно:

1. Сверстать их и натянуть на WP;

2. Перенести текущий сайт на новый дизайн.

Все текста, URL, все остается прежним. Нужно просто сменить дизайн.