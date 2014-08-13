Завершить сайт на шаблоне Wordpress

Имеется готовый шаблон http://themeforest.net/item/flamingo-agency-freelance-portfolio-theme/full_screen_preview/6077145 (все файлы предоставлю). Необходимо внести изменения в верстку + спрограммировать дополнительный функционал (оплата PayPal – можно и на основе каких нибудь плагинов Wordpress, тоже самое касается и другого функционала). Также необходимо вставить весь необходимый контент (чтобы в результате получился бы готовый сайт).

В принципе, из программинга довольно мало (можно обойтись готовыми плагинами), в основном работа по верстке и компоновке всего вместе. Нужно максимально придерживаться функционалу темы.

Задание в приложении.

Структура (дизайн) http://files.fm/down.php?i=wpccjre&n=jpg.zip

Оплата WMR

!!! ВАЖНО !!!

Необходима реализация в течении 3-4 дней (поэтому и сумма такая), поэтому если сразу не можете взяться за проект (или не можете/не умеете сделать нужный из задания функционал) и гарантировать сроки, то просьба НЕ оставлять свою заявку.