Верстка сайта и создание темы WP

Для автоматического формирования заказа в интернет магазине требуется сверстать в HTML бланки для почтовых отправлений, куда будут автоматически подставляться данные заказа. Нужно сверстать 6 страничек. Размеры бланков даны, нужно подогнать так, чтобы при печати на ...