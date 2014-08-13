Верстка сайта и создание темы WP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок226 просмотров

Сам сайт уже сверстан, но есть ошибки.

Текущий верстальщик не справляется.

Скрины

https://www.dropbox.com/sh/7uo6k73qbfnrsaq/AABAp_ukAHsEND-nMUOlt83fa

Надо чтобы в теме wordpress:

- новости смешивались из 3-х видов статей и блогов

- правое меню разворачивалось при нажатии на подуровни

- тема учитывала бизнес директорию и встроенный вики

- респонсив

Покажите пожалуйста ваши лучшие похожие работы при создании тем WP

WordPress
11 лет назад
antilopa-1
Максим 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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