Нужно сверстать файлменеджер в стиле dropbox.

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Закрыт4 заявки197 просмотров

Нужно сверстать файлменеджер в стиле dropbox.

Использовать - jquery.

back-end уже написан, общение данными через json.

Функционал:

- создание-удаление-перемещеные папок

- перемещение-удаление файлов

- получение ссылок

jQuery
11 лет назад
mkochakov
Николай 
67 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Garret_
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней

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Garret_
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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