Сам сайт уже сверстан, но есть ошибки. Текущий верстальщик не справляется. Скрины https://www.dropbox.com/sh/7uo6k73qbfnrsaq/AABAp_ukAHsEND-nMUOlt83fa Надо чтобы в теме wordpress: - новости смешивались из 3-х видов статей ...
Адаптивная верстка LP
Нужна адаптивная верстка Лэндинг пэйджа.
Есть готовый дизайн в .psd (отправлю на почту исполнителю).
CMS - WP или Joomla!
От Вас одна лучшая работа по теме.
Требование к качеству работы - ВЫСОКОЕ!!!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно срочно. Страница не большая. Выбираю в течении 30-60 минут, верстать сразу же. Вечером сдать. Верстка - 3 экрана!!!Завершен11 лет назад
- $150
Доброго времени суток! Есть сайт — http://golden-city.ru/ Мы сменили ему дизайн, макеты уже готовы, все есть в PSD, вот они: Главная: https://www.dropbox.com/s/ruwwh6cdbapbv9y/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg Страница контактов: https://www.dropbox.com/s/70njgs69s2xlo4c/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.jpg Страница новости: https://www.dropbox.com/s/0fb83wzs59oh2es/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.jpg ...Завершен11 лет назад
~15 страниц. Требование: Хорошее знание jquery. Верстаём на 3-ем бутстрапе Желательно иметь опыт работы с шаблонизаторами ...Закрыт11 лет назад
- $60
сверстать лендинг плачу не больше 60$HTML-верстка45 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть макет сайта в фотошопе, он здесь http://www.5days.com.ua/temp/vitaklin.psd. Нужно сверстать страницу и что бы сайт в итоге был сайт похож и работал также как pampers.ua. По сути сделать копию но с другими картинками.Завершен11 лет назад
Добрый день. Имеется сайт на битриксе, нужно сделать несколько правок в хтмл. 1) http://joxi.ru/zIvbU4wyTJCoLo3q58k 2) http://joxi.ru/XNi_UxjKTJAeVDNH9Zk стилизация Форма сама сверстана и готова, нужно только сделать для нее стили 3) ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Имеется готовый шаблон http://themeforest.net/item/flamingo-agency-freelance-portfolio-theme/full_screen_preview/6077145 (все файлы предоставлю). Необходимо внести изменения в верстку + спрограммировать дополнительный функционал (оплата PayPal – можно и на основе каких нибудь плагинов Wordpress, тоже самое касается и другого функционала). Также необходимо ...Закрыт11 лет назад
- $20
Для автоматического формирования заказа в интернет магазине требуется сверстать в HTML бланки для почтовых отправлений, куда будут автоматически подставляться данные заказа. Нужно сверстать 6 страничек. Размеры бланков даны, нужно подогнать так, чтобы при печати на ...Закрыт11 лет назад
- $150
Доброго времени суток! Есть сайт - http://golden-city.ru/ Мы сменили ему дизайн, макеты уже готовы, все есть в PSD, вот они: Главная: http://goo.gl/mS5QUm Страница контактов: http://goo.gl/S5HXxm Страница новости: http://goo.gl/4pRt3O ...Завершен11 лет назад