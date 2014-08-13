Добрый день. Необходимо сверстать сайт и натянуть его на CMS. Примеры страниц: https://yadi.sk/d/EVkhuDG0cCuiu В ответах пишите стоимость и сроки, а также предпочтительную CMS
Доработать адаптивную вёрстку
~15 страниц.
Требование:
Хорошее знание jquery.
Верстаём на 3-ем бутстрапе
Желательно иметь опыт работы с шаблонизаторами
Дополнительный плюс при выборе исполнителя – знание php
Заявки фрилансеров
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