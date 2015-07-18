IPogorelov

Написать 5 статьи про актуальные торговые стратегии которые работают на криптовалютах: биткоин, эфир, даш Только для тех кто в теме. Показывайте свои примеры написания статей по данной тематике.
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Рерайт 30 новостей(1К+картинка) по форексу, инвестициям и т.п. Интересует цена 0.5-1$ за тысРерайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Разработать торгового робота на qpile Требования иметь опыт разработки на qpileПрикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Требуется внести ряд изменений в проект написанный на Laravel. Со студиями не работаю. Требования: - Опыт работа с пхп от 3-х лет - jquery, ajax, bootstrap, angular - в портфолио должны быть проекты на Laravel ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $800
Собственно в сабжекте всё написано. Требования: знание PHP 5.5 Laravel 5.0, CSS3, HTML5, bootstrap 3, jquery.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать доп плагины учёта сообщений и взаимодействия между участниками и т.д. Прошу оставлять заявки только тем кто имеет опыт работы с этим форумным движком. Более подробное ТЗ вышлю потенциальному исполнителю.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $1000
Обязательные требования: 1. Опыт работы с Laravel 2. Знание jquery/angular/ajax 3. Свободные 8 часов в день и более Связь с разработчиком, который писал на yii есть подробное ТЗ с доработками есть.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $600
Обязательные требования: 1. Опыт работы с Laravel 2. Знание jquery/angular/ajax 3. Свободные 8 часов в день и болееВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $500
Опыт реализации проектов на Laravel обязателен Связь с разработчиком, который писал на своём движке есть, готов отвечать на вопросы!Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Набить группу в вк людьми. тематика форексСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать комплексное SEO для портала по форексу. Обязательное требование: 1. знание азов форекса. 2. опыт раскрутки проектов в конкурентной среде 3. ПортфолиюПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Раздел 1. Динамическая страница, чтобы я мог её править Разделы 2-5 статьи с предпросмотром и картинкой + возможность добавлять/редактировать эти статьи На главной выводится все отсортированные статьи по дате обновления и немного графической и текстовой статики + ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Раздел 1. Динамическая страница, чтобы я мог её править Разделы 2-5 статьи с предпросмотром и картинкой + возможность добавлять/редактировать эти статьи На главной выводится все отсортированные статьи по дате обновления и немного графической и текстовой статики + ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать проект, который по факту является аналогом любого сайта фриланс. опыт PHP5(ООП),yi1,yii2, Git, html/ccs3, jquery, ajax Просьба отвечать тем, кто имеет не меньше 8 часов в день для работы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Собственное сабж. Обычный копировщик сделок с дополнительными параметрами. Полное ТЗ скину в личкуПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
~15 страниц. Требование: Хорошее знание jquery. Верстаём на 3-ем бутстрапе Желательно иметь опыт работы с шаблонизаторами Дополнительный плюс при выборе исполнителя – знание ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Программист писал программу, которая контролирует МТ(один или несколько) и советник, который парсит информацию по торговым инструментам в реал-тайме и складирует её в БД. Нужно закончить эту программу. Программисту предложили хорошую работу в офисе, поэтому у ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Нужно будет написать торгового робота используя протокол FIX Требование знать азы форекса. Желательно, но не обязательно опыт работы с фиксом. Программу нужно будет макс. прооптимизировать по скорости работы.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Адаптивная вёрстка ~40 страниц. Хорошее знание jquery, опыт работы с шаблонизаторами(в частности со смарти). Дополнительный плюс при выборе исполнителя – знание phpHTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать 2 робота. Требование: опыт от 20 торговых роботов. Указывайте стартовые цены. Посредников не беспокоитьПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад