IPogorelov

Раздел 1. Динамическая страница, чтобы я мог её править Разделы 2-5 статьи с предпросмотром и картинкой + возможность добавлять/редактировать эти статьи На главной выводится все отсортированные статьи по дате обновления и немного графической и текстовой статики + ...