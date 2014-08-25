Сверстать макет, натянуть шаблон, настроить Joomla

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок197 просмотров

Доброго времени суток!

Есть сайт — http://golden-city.ru/

Мы сменили ему дизайн, макеты уже готовы, все есть в PSD, вот они:

Главная: https://www.dropbox.com/s/ruwwh6cdbapbv9y/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.jpg

Страница контактов: https://www.dropbox.com/s/70njgs69s2xlo4c/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.jpg

Страница новости: https://www.dropbox.com/s/0fb83wzs59oh2es/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.jpg

Страница статьи: https://www.dropbox.com/s/1j1prv55n7qq84m/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.jpg

Страница 404: https://www.dropbox.com/s/1qnz9qxedpzf958/404.jpg

Страница списка новостей: https://www.dropbox.com/s/1qnz9qxedpzf958/404.jpg

Мне нужно:

1. Сверстать их и натянуть на Joomla;

2. Перенести текущий сайт на новый дизайн.

Все текста, URL, все остается прежним. Нужно просто сменить дизайн.

Joomla
11 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
11 лет назад
$150
4 дня
Спасибо Сергею за работу, все было сделано качественно. Буду обращаться еще. Рекомендую!
Отличный заказчик! Никаких проблем с оплатой, коммуникацией, постановкой задач. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
11 лет назад

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