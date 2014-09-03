Есть прайс импорта, который загружал как то программист, с которым ранее работал. Сейчас он пропал. Я немогу загрузить этот его прайс импорта. Есть 2 варианта: 1. Как то загрузить ...
Доработать проект на OpenCart
Добрый день
Необходимо закончить проект интернет-магазина сдеанного на OpenCart
- Настроить импорт/экспорт товаров
- Подправить кое где верстку
- Разобраться с оформлением заказа (не работает последний шаг процедуры оформления)
Сайт тут - pharmatech.su
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