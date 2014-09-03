Доработать проект на OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен8 заявок155 просмотров

Добрый день

Необходимо закончить проект интернет-магазина сдеанного на OpenCart

- Настроить импорт/экспорт товаров

- Подправить кое где верстку

- Разобраться с оформлением заказа (не работает последний шаг процедуры оформления)

Сайт тут - pharmatech.su

Opencart
11 лет назад
i_Teg
Олег 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$100
7 дней
Евгений отработал отлично по проекту! Остался доволен и с расчетом на постоянное сотрудничество. Работает весьма обстоятельно и вдумчиво. Исполнение всегда радует)
Правильная и корректная постановка задачи, оперативная связь, положительные впечатления от проделанной работы и достойная оплата гарантированны. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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