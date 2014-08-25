Интернет-магазин CharmesClub.ru

Наша компания очень сейчас заинтересована в открытии своего интернет-магазина. Тематика - ультрамодная бижутерия высокого качества (на данный момент - браслеты модульные). Текущую информацию по стилистике и товарам Вы можете посмотреть по следующим ссылкам:

http://vk.com/CharmesClub

http://instagram.com/CharmesClub

Сайт необходимо построить по клубному принципу - регистрация в Личном кабинете, скидки, подарки, акции и прочее по мере развития. Целесообразно применить одну из популярных, гибких и отзывчивых к запросам пользователей CMS - по Вашему предложению. Базовый движок необходимо будет доработать под наши нужды, а именно - реализовать ряд основных моментов.

Обязательные требования:

1. Клубная система Личного кабинета

Несколько уровней клубного участия - от Начального до Высокого (всего не более 5): с технической точки зрения это означает применение скидки на итоговую стоимость заказов в Корзине (программа Charmes Coupon), открытие и управление лицевыми счетами членов клуба. При этом по-умолчанию любому покупателю, оплатившему покупку с доставкой (самовывоз невозможен), присваивается Начальный уровень, а его персональные данные сохраняются в базе, автоматически формируется учётная карточка. Далее участник квалифицируется до вышестоящих уровней. Через веб-интерфейс администратора должна быть предусмотрена опция (ниспадающий список) изменения уровня клубного участия с соответствующим уведомлением члена клуба в его Личном кабинете и по электронной почте, также должны присутствовать все опции управления лицевыми счетами. Подробное описание системы клубного участия предоставим.

2. Применение промо-кодов при оформлении заказа (Charmes Coupon)

База промо-кодов хранится на сервере и администрируется через веб-интерфейс. Применение промо-кода автоматически корректирует сумму ИТОГО на соответствующую скидку или добавляет в заказ соответствующий подарок. При этом позиция промо-кода должна быть видна в списке позиций заказа в Корзине. Коды мы должны иметь возможность добавлять из админки по специальной форме, коды должны сохраняться на хостинге в единой таблице, с возможностью её выгрузки в Excel, содержащей следующие столбцы: порядковый номер позиции кода в формате 000000000, дата присвоения кода, дата окончания срока действия кода (предусмотреть опцию бессрочно при вводе 00.00.0000), значение кода в формате ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ (буквенно-числовой), владелец, референс, процент применяемой скидки (ВАЖНО: процент скидки должен иметь возможность быть неприменим к перерасчету суммы ИТОГО, чтобы мы могли идентифицировать платеж по данному коду в рамках некоторых специальных акций, а сумму процента скидки отразить на соответствующем лицевом счете, специально созданном под эти акции, тем не менее данный код, как и коды реально предоставляющие скидку, покупатель должен видеть в списке позиций его заказа в Корзине).

Вариант: в целях оптимизации применения промо-кодов, поскольку их применение анонимными (не авторизованными в Личном кабинете) пользователями невозможно, будет проще и удобнее ввести дополнительное поле в форме заполнения личных данных пользователя в его Личном кабинете, где он сможет ввести промо-код, который будет сохранён и соответственно будет автоматически применяться в Корзине. При этом в Личном кабинете пользователя должна присутствовать возможность в любой момент удалить или заменить сохранённый промо-код, а по истечении срока действия кода, он должен автоматически удаляться, а поле становиться пустым.

Вариант: что касается подарков, то необходимо предусмотреть опцию для админ-панели, при которой подарок добавляется в заказ при определённой сумме ИТОГО, включая 0, при этом к такому заказу промо-код не применяется (т.к. человек получает подарок). При добавлении в заказ подарка его позиция должна отражаться в Корзине со стоимостью 0.

3. Эквайринг ОАО "Альфа-Банк" + электронные кошельки

Оплата заказа банковскими картами производится только через защищённый шлюз системы платежей. Инструкции (мануалы) по интеграции предоставим. Также предоставим требования международных платежных систем к оформлению витрины интернет-магазина (здесь всё стандартно).

4. Интеграция с системами доставки PickPoint, Qiwi, Logibox

Доставка товара осуществляется только четырьмя способами - PickPoint, Qiwi, Logibox и Почта России. Информация о модуле PickPoint размещена на сайте системы по ссылке: http://pickpoint.ru/services/ в разделе Системы управления сайтом (CMS) Прочие операторы: http://qiwipost.ru и http://www.logibox.ru Непосредственно перед оплатой заказа покупатель выбирает ближайший к нему поcтамат, где он будет забирать посылку, или опцию "Получу на почте" для доставки Почтой России (включая отправления 1-го класса и прочие опции) по указанному адресу.

5. Видеоролики по группам товаров

Видеоролики в HD качестве должны присутствовать под товарными группами Каталога товаров в интернет-магазине. При этом сами файлы роликов предпочтительней будет интегрировать через ссылки с нашего канала на Youtube, чтобы не перегружать хостинг.

6. Проект ВИТРИНА

Это по своей сути представление товара дня по специальной цене. Рассматривается возможность такого представления в формате MEGAVISOR http://megavisor.com/en/ далее щёлкните на For creation и посмотрите ролик с русскими пояснениями.

7. SEO-оптимизация на этапе создания сайта для продвижения средствами Яндекс и Google

Принципиально как можно скорее и минимальными вложениями вывести сайт в ТОП - необходим продающий сайт.

Требования к предложению (ответу) исполнителя:

1. Укажите стоимость (если отличается от предложенной) и срок исполнения Вашей работы

2. Предложите CMS, на базе которой Вы будете строить сайт

3. Предложите http ссылки на шаблоны, которые Вы бы предложили взять за основу

4. Указывайте в своём портфолио только ДЕЙСТВУЮЩИЕ (не шаблоны и не примеры) магазины, разработанные непосредственно Вами

С уважением к Вам и Вашим идеям!