Калькулятор заказа для магазина обуви

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Завершен2 заявки186 просмотров

Магазин на Битрикс, необходимо создать пересчет цены в карточке товара – указана цена за пару, необходимо конвертировать ее в цену за упаковку.

11 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lancercab
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всегда на связи. Четко объясняет задачу, мгновенно оплачивает выполненную работу. Влад, надеюсь ещё поработаем!

Заявки фрилансеров

lancercab
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад