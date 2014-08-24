OpenCart - доработка интернет магазина

http://bambook-store.ru/

1) сделать бесплатную доставку от определенной суммы. по Москве любым способ доставки, оплата при получении. По РФ по предоплате (Робокасса). И возможность менять эти условия.

2) поменять название кнопки "партнерам" наверху. Нужно сделать "Оптовым клиентам"

3) Настроить ИМ под оптовые продажи. от X рублей одна цена (-15% от базовой), от Y рублей другая (-25% от базовой), от Z третья (-40%). сделать чтобы клиенты могли автоматизированно заказывать с сайта через корзину и можно было легко менять эти суммы (X,Y,Z). При регистрации сделать выбор опт/розница или как лучше?

4) Сделать чтобы при просмотре товара в карточке, вылезали сопутствующие товары

5) Сделать, чтобы при заказе розничным клиентом на сумму от 5000р, на почту высылался купон с 5% скидкой на следующие заказы, от 10 000 - 10%, от 20 000 - 15% купон

Просьба указывать примерную стоимость вместе с откликом