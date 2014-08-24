Требуется интеграция сервиса КупиВкредит с платформой Webasyst Shop-Script 5 Максимальный срок - одна неделя
Интернет магазин ГСМ
Создаем Интернет-магазин по продаже моторных масел и другой автохимии.
Нужно создать ИМ с таким же функционалом, что и ravenol52.ru.
Зарегистрирован домен и хостинг. С Вас минимал дизайн + сайт. Наполнять товарами не нужно.
Желательно на не тяжелом(хостинг), простом в использовании CMS.
Думаю такая работа будет стоить от 3000 до 6000 руб.
Желательно в заявке указать стоимость и CMS.
Заявки фрилансеров
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