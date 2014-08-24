Интернет магазин ГСМ

$250
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Закрыт24 заявки194 просмотра

Создаем Интернет-магазин по продаже моторных масел и другой автохимии.

Нужно создать ИМ с таким же функционалом, что и ravenol52.ru.

Зарегистрирован домен и хостинг. С Вас минимал дизайн + сайт. Наполнять товарами не нужно.

Желательно на не тяжелом(хостинг), простом в использовании CMS.

Думаю такая работа будет стоить от 3000 до 6000 руб.

Желательно в заявке указать стоимость и CMS.

11 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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