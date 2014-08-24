1С-Битрикс- инет-магазин "Ладушки" (дет. товары)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок202 просмотра

Необходимо натянуть уникальный PSD-макет - с интеграцией с CMS 1C-Битрикс.

Макеты дорабатываются - как только будут готовы - приложу скриншоты.

Ждем Ваших заявок!

11 лет назад
InNOVA23
Олег 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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