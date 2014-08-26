Перевод шаблона Opencart на русский

$50
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Закрыт17 заявок224 просмотра

Необходимо перевести шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/50757.html на русский. Все подробности в л/с.

HTMLOpencart
11 лет назад
qwertydesign
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров