Поиск порталов по недвижимости, переписка с ними

Есть агентство недвижимости.

Помимо всего прочего, агентство заинтересовано в постоянном притоке контактов собственников квартир, с которыми мы заключаем договора на продажу/аренду их квартир, а также в распространении объявлений о продаже/аренде квартир, с которыми мы работаем, на максимально большее количество сайтов, порталов по недвижимости.

Задача проста - необходимо найти в поисковиках сайты с объявлениями о недвижимости. Далее

1) Понять, сколько там собственников, т.е. взять первые N объявлений и ввести их телефоны в специальную форму, в которой определится, есть ли этот телефон в списке агентов;

2) Написать письмо в поддержку сайта с предложением размещать у них объявления в формате XML.

Детали, критерии интересных нам сайтов, список уже охваченных сайтов - обсужу с конкретным исполнителем.

Жду предложений.