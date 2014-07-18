Объвляется набор на вакансию «Удаленный менеджер по холодным звонкам»' главной задачей которого является привлечение корпоративных клиентов. Компания занимается организацией пейнтбольных игр и активного отдыха. Требуется девушка для удаленной работы на дому ...
Поиск порталов по недвижимости, переписка с ними
Есть агентство недвижимости.
Помимо всего прочего, агентство заинтересовано в постоянном притоке контактов собственников квартир, с которыми мы заключаем договора на продажу/аренду их квартир, а также в распространении объявлений о продаже/аренде квартир, с которыми мы работаем, на максимально большее количество сайтов, порталов по недвижимости.
Задача проста - необходимо найти в поисковиках сайты с объявлениями о недвижимости. Далее
1) Понять, сколько там собственников, т.е. взять первые N объявлений и ввести их телефоны в специальную форму, в которой определится, есть ли этот телефон в списке агентов;
2) Написать письмо в поддержку сайта с предложением размещать у них объявления в формате XML.
Детали, критерии интересных нам сайтов, список уже охваченных сайтов - обсужу с конкретным исполнителем.
Жду предложений.
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