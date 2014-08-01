В интернет-магазин требуется оператор на телефон на выходные дни. График работы СБ-ВС с 10-00 по 20-00 (по Мск.)

Тематика интернет-магазина – освещение, текстиль.

Регион исполнителя не важен. Затрат на связь нет, т.к. будет переадресация с номера магазина на телефон исполнителя. Обзвон клиентов с помощью ip-телефонии (настройка будет произведена специалистом магазина).

Оплата раз в месяц 10 000 руб.

Обязанности:

-Прием входящих звонков

-Консультирование клиента по товарам

-Обзвон клиентов из админки (которые уже сделали заказ)

-Консультация клиента в чате магазина

Скрипты разговора предоставлю.