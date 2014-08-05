Требуется администратор групп в социальных сетях

Развивающаяся компания, оказывающая услуги по приобретению мебели из Китая, ищет сотрудника на должность администратора групп в социальных сетях.

1) В контакте, https://vk.com/ecomaxtour

2) В одноклассниках, http://odnoklassniki.ru/ecomaxtour

3) В инстаграмм, http://instagram.com/ecomaxtour

4) B Youtube, http://www.youtube.com/channel/UC2o7dlHgHiu2YX34nCBpZLw

В обязанности администратора на ежедневной основе будет входить:

1) Добавлять 3–4 статьи/заметки на тему по приобретения мебели из Китая (Мебельный шоп тур) (сообщения типа «Знаете ли Вы, что в Китае» ит.д. и т.п.)

(материал необходимо находить самостоятельно, в сети, текст видоизменять, придавая ему индивидуальность)

2) Публиковать в группе 3–4 наиболее интересные фотографии интерьер дизайна помещений, дизайнерской мебели, освещения и т д.

(На фотографию необходимо будет наносить водяной знак- наше лого)

3) Публиковать 3 видео в неделю (видео предоставляется нашими сотрудниками в Китае)

4) Удалять спам

5) Отвечать на сообщения пользователей (т.е. нужно знать о услуге, которую мы предоставляем)

6) Добавление новых пользователей, ориентировка на целевую аудиторию (10 человек в сутки);

7) Создание голосований и опросов (4 в месяц) , конкурсов (1 в месяц) ,

8) Обсуждения на стене и в альбомах с разных аккаунтов.

Пишите стоимость за месяц.