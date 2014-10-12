Оператор для приема звонков

Простая, но постоянная подработка — прием звонков! Интернет-магазин косметики мертвого моря.

Отличная работа для тех, кто в любое время может ответить на телефон, оторваться и поговорить. Звонки нужно принимать ежедневно с 10 утра до 22 вечера (МСК) и быть при этом у компьютера с доступом в интернет. Звонки принимаются на ваш SIP-номер (например, в сервисе comtube.com

Основной поток звонком - с посадочной страницы маски мертвого моря.

Оплата – 0,25WMZ за минуту разговора

В случае, если клиент сомневался(!), но всё-таки сделал и оплатил(!) заказ, вы получаете бонус: $1 за заказ и оплату только маски, $1,5 за заказ и оплату маски, крема и тоника.

ВСЕ РАЗГОВОРЫ ЗАПИСЫВАЮТСЯ!

Требования к Вам:

Вежливость и терпение, хорошая дикция, опыт приема звонков и общения с незнакомыми людьми. Звонки крайне нежелательно пропускать, Ваш разговор с клиентом будет записываться, на основе этой записи и выплачиваются деньги. Пропускать звонки крайне нежелательно. Три пропущенных звонка за за неделю - мы прекращаем с вами работу.

Обязательно пишите в заявке, принимали ли Вы когда-нибудь звонки, в какое время (по МСК) можете принимать звонки и Ваш скайп для собеседования.

В заявке напишите о себе.