Натянуть на joomla 3 шаблон на html на bootstrap 3.0

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки120 просмотров
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yadi.sk/d/yq0mNzx8kX8Kz  

вот архив с шаблоном  

итоговый ценник и сроки нужны  

нужно на joomla 3.4.5 в идеале поставить

тз https://yadi.sk/i/j-6IfwlVkZZRL

HTMLJoomlaBootstrap
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов