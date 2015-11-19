Натянуть на joomla 3 шаблон на html на bootstrap 3.0

Нужен шаблон наподобие www.ukviz.ru header вместо поиска улицы нужно просто номер телефона и email выпадающее меню обязательно как в сайте (дизайн меню не обязательно как на сайте, но цвет должен быть тот же) Новости и объявления: Новости жкх, ...