Верстка и установка на WordPress

Сайт джумла 1.5 виртуал март имеется выгрузка товаров в эксель, которая не работает - выдает 500 ошибку. Нужно найти и устранить причину.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
!!! Пожалуйста, напишите в ответе планируемый срок работ и цену!
Дизайн в psd
Нужен готовый сайт на вордпресс
Аккуратная, грамотная, понятная верстка, с которой удобно будет работать в дальнейшем.
Функционал на базе страниц.
Три типа шаблонов страниц: инфо, каталог, продукт
В шаблоне для типа "каталог" отображать превью всех дочерних страниц типа "продукт", включая все уровни вложенности.
В левом меню отображать заголовок страницы и ссылки на дочерние страницы.
Верхнее и нижнее меню статические. Верхнее меню выпадающее при наведении курсора, если есть вложенные.
Сайт по горизонтали расположен по центру, по вертикали – прижат вверх.
Начать нужно сразу же и сделать все оперативно.
Оплата по факту: делаете у себя, показываете, плачу, отдаете. Либо первая
часть после готовой верстки, вторая – после готового сайта.
Срок? Цена?
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