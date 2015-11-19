Верстка и установка на WordPress

!!! Пожалуйста, напишите в ответе планируемый срок работ и цену!

Дизайн в psd

Нужен готовый сайт на вордпресс

Аккуратная, грамотная, понятная верстка, с которой удобно будет работать в дальнейшем.

Функционал на базе страниц.

Три типа шаблонов страниц: инфо, каталог, продукт

В шаблоне для типа "каталог" отображать превью всех дочерних страниц типа "продукт", включая все уровни вложенности.

В левом меню отображать заголовок страницы и ссылки на дочерние страницы.

Верхнее и нижнее меню статические. Верхнее меню выпадающее при наведении курсора, если есть вложенные.

Сайт по горизонтали расположен по центру, по вертикали – прижат вверх.

Начать нужно сразу же и сделать все оперативно.

Оплата по факту: делаете у себя, показываете, плачу, отдаете. Либо первая

часть после готовой верстки, вторая – после готового сайта.

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