Сверстать psd макет и посадить на Wordpress

Сайт джумла 1.5 виртуал март имеется выгрузка товаров в эксель, которая не работает - выдает 500 ошибку. Нужно найти и устранить причину.
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Здравствуйте. Есть psd макет сайта. Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress.
Предлагайте цену и сроки.
При успешном сотрудничестве обеспечу работой.
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