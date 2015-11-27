Сверстать psd макет и посадить на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок203 просмотра
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Здравствуйте. Есть psd макет сайта. Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress.

Предлагайте цену и сроки.

При успешном сотрудничестве обеспечу работой.

WordPress
8 лет назад
white1507
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexNegodiaev
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
4 дня
Спасибо за выполненную работу. Быстро сделано, моментальные правки, качественная верстка. Сайт работает отлично. Рекомендую всем.
Отличный заказчик, грамотная и чёткая постановка задач, своевременная оплата. Было приятно работать! Советую всем.