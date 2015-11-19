Натяжка верстки на сайт opencart

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Здравствуйте.
У нас есть сайт gift-mart.ru/, дизайнер нам сделал его редизайн, т.е взял за основу этот сайт и изменил цветовую гамму, немного расположение блоков поменял, иконки. Также верстальщик нам сверстал эти страницы, вот они:
1. Карточка набора – store.seobeo.ru/gift_card...
2. Главная – store.seobeo.ru/
3. Карточка сертификата – store.seobeo.ru/page.html
4. страница отзывы – store.seobeo.ru/otzivi.ht...
5. страница о нас – store.seobeo.ru/text.html
6. форма при клике Перезвони мне – store.seobeo.ru/popap.htm...
7. корзина – store.seobeo.ru/korzina.h...
Также будут еще 2 страницы (контакты и выпадающее окно корзины)
Поэтому от вас требуется сделать натяжку верстки этих страниц на сайт Opencart gift-mart.ru. Все исходники верстки мы предоставляем, доступы к сайту отправим.
P.S. Прошу отписываться не шаблоном ранее заготовленным, а нормальным ответом, с указанием адекватной цены за каждую страницу, сроков и вопросов, коль они имеются.
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