Натяжка верстки на сайт opencart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.  

У нас есть сайт gift-mart.ru/, дизайнер нам сделал его редизайн, т.е взял за основу этот сайт и изменил цветовую гамму, немного расположение блоков поменял, иконки. Также верстальщик нам сверстал эти страницы, вот они:  

1. Карточка набора – store.seobeo.ru/gift_card...  

2. Главная – store.seobeo.ru/  

3. Карточка сертификата – store.seobeo.ru/page.html  

4. страница отзывы – store.seobeo.ru/otzivi.ht...  

5. страница о нас – store.seobeo.ru/text.html  

6. форма при клике Перезвони мне – store.seobeo.ru/popap.htm...  

7. корзина – store.seobeo.ru/korzina.h...  

Также будут еще 2 страницы (контакты и выпадающее окно корзины)  

Поэтому от вас требуется сделать натяжку верстки этих страниц на сайт Opencart gift-mart.ru. Все исходники верстки мы предоставляем, доступы к сайту отправим.  

P.S. Прошу отписываться не шаблоном ранее заготовленным, а нормальным ответом, с указанием адекватной цены за каждую страницу, сроков и вопросов, коль они имеются.

OpenCart
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов