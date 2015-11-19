Внести изменения в сайт на Wordpress

Имеется: установленный вп http://ursnews.ru , шаблон http://demo.mh-themes.com/newsdesk/, плагин http://www.simplelib.com/archives/simplelib-plugin/sam/

За образец взят сайт http://news-times.ru/

Надо сделать:

Главка (http://ursnews.ru/) в 2 колонки

1) Убрать подписи категорий http://take.ms/imBJz и разделительную полосу между двумя рядами тизеров в главной колонке

2) Добавить в главную колонку ещё элементы http://take.ms/omqSL новостей

3) Изменить текст футера

4) В правой колонке разместить на всю длинну 3 рекламных блока по аналогии с http://news-times.ru/ (здесь 1 блок длинный, нам надо 3, чтобы контролировать баннеры)

5) В правой колонке снизу облако тэгов

Страница рубрики (к примеру, http://ursnews.ru/category/politika/)

1) Исправить кнопку "Home" в хлебных крошках на "Главная"

2) Убрать

Политика

3) Сделать

1 ряд "archive-grid mh-section mh-group" - новости данной категории

2 ряд рекламных тизеров того же формата, что и новости (размер картинок, кол-во строк текста)

3 ряд "archive-grid mh-section mh-group" - 2 новости данной категории

4 ряд рекламных тизеров того же формата

4) Ниже далее блоки аналогично Главке - пункт 2)

5) Правая колонка - только реклама аналогично Главке 4 пункт, только рекламных блоков не 3, а 1 сплошной. Необходимо учесть, что для каждой категории должен быть свой уникальный рекламный блок. Т.е. нужно завести нужное количество рекламных блоков и/или научить это делать. К примеру, Политика - рекламный блок right-column-politika, шоубиз - right-column-showbiz (чтобы можно было выводить свой набор тизеров на каждой странице категорий)

Страница Новости (к примеру, http://ursnews.ru/v-moskve-makarevicha-prevratili-v-musor/)

1) Переделать блок кнопок "mh-share-buttons mh-group" - 1.vk, 2.ok, 3.fb, 4 twitter

2) Русифицировать блок комментариев

3) После тела новости разместить блоки аналогичные по внешнему виду Главке - пункт 2), только вместо новостей частично будут рекламные блоки - http://take.ms/WOVjU

Т.о. Главка будет содержать 3 рекламных блока. Страница рубрики - 3 блока. Новость - 3 блока.