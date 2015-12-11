Нужно вот этот сайт обновить Drupal.

$30
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки161 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вот этот сайт обновить вместе с модулями до последней версии Drupal: http://purenewbusiness.com/

Есть доступ в админку, при дальнейшем общении вышлю. Сейчас набираю

новых клиентов и сильно демпингую цену. По-этому предлагайте очень

конкурентую цену пжста.

Drupal
8 лет назад
internshipa
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dotter90
Дмитрий 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$30
1 день
Уверенно решил все вопросы: убрал вирусы и обновил систему. Будем работать еще.
Рекомендую к сотрудничеству, нормальный заказчик