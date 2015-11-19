Собрать сайт на битриксе по шаблонам

Нужно вот этот сайт обновить вместе с модулями до последней версии Drupal: [url=http://purenewbusiness.com/]http://purenewbusiness.com/[/url] Есть доступ в админку, при дальнейшем общении вышлю. Сейчас набираю новых клиентов и сильно демпингую цену. По-этому предлагайте очень конкурентую цену пжста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно собрать сайт на битриксе по готовой вёрстке (предоставлю кандидату).
Оплата постфакт:
— Исполнитель выполняет работу на своем сервере и демонстрирует;
— Мы проверяем выполнение/готовность и производим оплату;
— По факту зачисления денежных средств на счет исполнителя, он переносит работу на наш сервер.
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