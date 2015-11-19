Собрать сайт на битриксе по шаблонам

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки139 просмотров
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Добрый день.

Нужно собрать сайт на битриксе по готовой вёрстке (предоставлю кандидату).

Оплата постфакт:

— Исполнитель выполняет работу на своем сервере и демонстрирует;

— Мы проверяем выполнение/готовность и производим оплату;

— По факту зачисления денежных средств на счет исполнителя, он переносит работу на наш сервер.

8 лет назад
FirstDesignStd
Николай 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад