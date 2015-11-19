Обновить сайт с Joomla 1.012 до актуальной версии

Здравствуйте. У нас есть сайт gift-mart.ru/, дизайнер нам сделал его редизайн, т.е взял за основу этот сайт и изменил цветовую гамму, немного расположение блоков поменял, иконки. Также верстальщик нам сверстал эти страницы, вот они: 1. Карточка набора ...