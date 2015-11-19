Обновить сайт с Joomla 1.012 до актуальной версии

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки162 просмотра
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Также необходимо сделать перенос контента: статьи и фотографии (RS gallery) из галереи, сохранить ссылки и переделать шаблон под новую версию движка.

Joomla
8 лет назад
web101
Михаил 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад