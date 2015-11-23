Мелкая правка или консультация по NetCat

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка155 просмотров
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Сайт на NetCat 5.

Нужно добавить к категории поле фотография и вывести его там, где выводится название.

Никогда не работал с NetCat, за 20 минут не получилось это сделать. Нужна оплачиваемая помощь

8 лет назад
4912
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов