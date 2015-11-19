Реализация ТЗ (OpenCart)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка127 просмотров
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Нужно закончить это ТЗ: 

https://docs.google.com/document/d/1VqjzsvY3MFYVeei5KiCNi6P5CD6zvDk1hxnD5DVshD4/

зеленым отмечено то, что уже сделано.

Есть и сделанные пункты, но в них обнаружены баги. Поэтому под пунктами написано, что за баги.

Сайт http://apple-one.com.ua/

OpenCart
8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад