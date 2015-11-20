Натяжка готовой верски на ImageCMS

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок254 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно будет натянуть верстку на imageCMS. Макеты - https://yadi.sk/d/kLYDWQGokN67q

В заявке к проекту пишите:

1. Стоимость, сроки.

2. Опыт программирования.

8 лет назад
segediyevgen
Евгений 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад