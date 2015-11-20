Сделать правки на Opencart

1. В мобильной версии есть ссылка на корзину. Она прячется во второй кнопке, третий пункт. Нужно сделать отдельную кнопку-значок в том ряду и сделать, чтобы он показывал корзину, как сейчас та ссылку.

Ту ссылку убрать из того меню. Вид кнопки

2. В обычной версии блок с корзиной неудобный. Т.е. мы видим оранжевую иконку корзины и слева надпись Корзина. Но они оба неактивны.

Нужно сделать, чтобы по клику и на надписи, и на иконке показывалась страница корзины. При этом надпись Корзина должна остаться в том же стиле, что и сейчас, просто при наведении мышки должна подчеркиваться.

Сайт: http://stuloff.com.ua/