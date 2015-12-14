Форма обратной связи и кладр на Битрикс

1. В мобильной версии есть ссылка на корзину. Она прячется во второй кнопке, третий пункт. Нужно сделать отдельную кнопку-значок в том ряду и сделать, чтобы он показывал корзину, как сейчас та ссылку. Ту ссылку убрать из ...