Форма обратной связи и кладр на Битрикс

Здравствуйте. Нужно будет натянуть верстку на imageCMS. Макеты - [url=https://yadi.sk/d/kLYDWQGokN67q]https://yadi.sk/d/kLYDWQGokN67q[/url] [b]В заявке к проекту пишите:[/b] 1. Стоимость, сроки. 2. Опыт программирования.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт нужно сделать форму обратной связи https://monosnap.com/file/z7WXt83TIFtA2JdtWXr5FkZU9G50Sn (несколько адресатов), встроить кладр.
Пишите цену и сроки. Срочно.
Возможно, еще будут задачи (тарифицируются, естественно, отдельно).
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