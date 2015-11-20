Доработка сайта WopdPress

Здравствуйте. Нужно будет натянуть верстку на imageCMS. Макеты - [url=https://yadi.sk/d/kLYDWQGokN67q]https://yadi.sk/d/kLYDWQGokN67q[/url] [b]В заявке к проекту пишите:[/b] 1. Стоимость, сроки. 2. Опыт программирования.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести небольшие правки в сайте:
- отсортировать записи по категориям
- исправить размеры шрифтов в css
- поправить размер картинок (при необходимости)
- установить и настроить пару плагинов
Более подробное ТЗ после выбора исполнителя
Указывайте, пожалуйста уровень своих навыков в html и woddpress и примеры выполненных работ.
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