Wordpress + woocomerrce доработки

Всем привет!

Необходимо немного доработать страницу товара в интернет магазине на wordpress + woocommerce. Всё наглядно видно на скринах как есть / как

должно быть. Ниже подробнее всё распишу по пунктам:

1. Список категорий слева должен быть развёрнут везде кроме главной страницы сайта

2. Нужно добавить функцию быстрой покупки (видно на скрине)

Человек вводит количество товара, своё имя и телефон, нажимает кнопку «быстрая

покупка», без перезагрузки страницы всплывающим окошком ему

выводится сообщение, что его заказ принят и в ближайшее время с ним

свяжется менеджер для уточнения деталей

При это в админке создаётся полноценный заказ, с названием, количеством товара и т.д., просто без

email покупателя, доставка по умолчанию стоит самовывоз

3. Фото товара переезжают ниже, располагаются горизонтально, комбинации товара по цветам пока не делаем

4. Ниже добавляем блок сопутствующих товаров. Если не ошибаюсь, в

woocommerce по умолчанию можно задавать сопутствующие товары для каждого

товара. Всё должно задаваться в ручную для каждого товара, если не

задано ни одного - блок не выводится. Товары, которые покупатель отметит

галочкой добавляются в корзину вместе с основным товаром по 1шт (если

покупатель решит добавить в корзину основной товар). По умолчанию

галочки нигде не стоят.

5. Ещё ниже выводим информационный блок. При клике по иконкам выводится информация без перезагрузки страницы,

просто мгновенно щёлкается. Блок стандартный для всех товаров. Если

хотите можно просто вставить в файлы шаблона и показать мне место где

редактить текст - не заморачиваясь сильно с этим

6. Ещё ниже идёт текстовое описание товара и характеристики товара. Уже сейчас в админке

при добавлении это два разных поля и тут тоже просто надо поправить

шаблон и всё. Переключается всё так же простым кликом как и в

информационном блоке

7. Ещё ниже выводим блок похожих товаров. Это уже не сопутствующие а просто похожие, выводятся автоматически и для

каждого товара (например можно выводить остальные товары текущей).

Уверен такая штука в woocommerce уже то реализована надо просто

подогнать по виду

8. В способах доставки надо добавить экспресс доставку по мск в течение 8 часов за 800руб

9. Нужно привести страницы корзины и оформления заказа в один стиль с новым оформлением (там немного в принципе, но косяки есть)

Вот, вроде всё. Если есть какие-то комментарии предложения - пишите обсудим