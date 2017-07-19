Доработка сайта на битриксе

Нужно натянуть вёрстку на GeoCore (http://geodesicsolutions.com/geocore-software.html). Есть сайт http://ixoo.ro/, есть доступ к нему через админ-панель, на нём сейчас старый дизайн/шаблон. Необходимо будет натянуть новый. Пишите цену и сроки интеграции верстки в GeoCore. Если можете ещё и верстать ...