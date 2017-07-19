Доработка сайта на битриксе

$150
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок209 просмотров
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Необходимо выполнить ряд серьезных правок по сайту, на битриксе

8 лет назад
klepikov-aleksey
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anlight
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$100
5 дней
5
Хороший заказчик.