Доработка сайта на битриксе

Правки по сайту фреймворке Cotonti Нужны правки в дизайне и пара небольших настроек php подробности при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить ряд серьезных правок по сайту, на битриксе
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно натянуть вёрстку на GeoCore (http://geodesicsolutions.com/geocore-software.html). Есть сайт http://ixoo.ro/, есть доступ к нему через админ-панель, на нём сейчас старый дизайн/шаблон. Необходимо будет натянуть новый. Пишите цену и сроки интеграции верстки в GeoCore. Если можете ещё и верстать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Есть проект на Wordpress и для резервации сделан отдельный функционал (не плагин, выводится инклудом на странице WP). Проблема следующая: 1. Для инклуда создан отдельный шаблон и шаблон привязан к конкретной странице. На одном из шагов (урл ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать чтоб клиент мог прописать только 100 или 200 или 500 , но 530 не мог (числа кратные 100, 50, 10 и тд в зависимости от конкретного товара) При неверном написание чтоб выплывала ошибка с пояснением ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Такая проблема - при попытке перейти на страницу любой категории на сайте просто белый экран открывается. Нужно исправить этот момент, чтобы корректно выводились данные из категории.Завершен8 лет назад
Проверить корректность этих файлов на сайте. Разместить на сайте коды Adsense. CMS WordPressЗавершен8 лет назад
- $70
Cайт нужно перенести на wordpress. Cоздать тему, установить необходимые плагины (для повтора функционала), настроить ЧПУ. То есть подготовить сайт к переносу контента. Если готовы сами перенести контент, можем обговорить условия.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать сайт аналогичный http://wowbanner.ru/. Предлагайте Ваши сроки и цену.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $12
Необходимо внести небольшие правки в сайте: - отсортировать записи по категориям - исправить размеры шрифтов в css - поправить размер картинок (при необходимости) - установить и настроить пару плагинов Более подробное ТЗ после выбора исполнителя Указывайте, пожалуйста уровень своих навыков в ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
На сайт нужно сделать форму обратной связи https://monosnap.com/file/z7WXt83TIFtA2JdtWXr5FkZU9G50Sn (несколько адресатов), встроить кладр. Пишите цену и сроки. Срочно. Возможно, еще будут задачи (тарифицируются, естественно, отдельно).Завершен8 лет назад