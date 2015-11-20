Натяжка на CMS GeoCore

Нужно натянуть вёрстку на GeoCore (http://geodesicsolutions.com/geocore-software.html).

Есть сайт http://ixoo.ro/, есть доступ к нему через админ-панель, на нём сейчас старый дизайн/шаблон.

Необходимо будет натянуть новый.

Пишите цену и сроки интеграции верстки в GeoCore.

Если можете ещё и верстать адаптивно, пишите отдельно и цену-сроки на верстку. Дизайна сейчас нету, но дизайн будет сделан для и под сайт http://ixoo.ro/. Так что смотрите на количество страниц по нему.