Магазин на Joomla: JoomShopping (корректировки)

Нужно сделать чтоб клиент мог прописать только 100 или 200 или 500 , но 530 не мог (числа кратные 100, 50, 10 и тд в зависимости от конкретного товара)

При неверном написание чтоб выплывала ошибка с пояснением что нужно ввести кратное число.