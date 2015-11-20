Магазин на Joomla: JoomShopping (корректировки)

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать чтоб клиент мог прописать только 100 или 200 или 500 , но 530 не мог (числа кратные 100, 50, 10 и тд в зависимости от конкретного товара)

При неверном написание чтоб выплывала ошибка с пояснением что нужно ввести кратное число.

Joomla
8 лет назад
lila929
Мария 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад