Магазин на Joomla: JoomShopping (корректировки)

Правки по сайту фреймворке Cotonti Нужны правки в дизайне и пара небольших настроек php подробности при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать чтоб клиент мог прописать только 100 или 200 или 500 , но 530 не мог (числа кратные 100, 50, 10 и тд в зависимости от конкретного товара)
При неверном написание чтоб выплывала ошибка с пояснением что нужно ввести кратное число.
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