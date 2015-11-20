Ошибка на Wordpress + форма

Есть проект на Wordpress и для резервации сделан отдельный функционал (не плагин, выводится инклудом на странице WP). Проблема следующая:

1. Для инклуда создан отдельный шаблон и шаблон привязан к конкретной странице. На одном из шагов (урл при этом не меняется) выдает 404 ошибку.

2. Есть несколько форм (сделанных на Ninja forms) - нужно сделать чтобы данные не отправлялись бы на мейл, а передавались бы на первый шаг формы (проверка мест). Можно и вынести из функционала Ninja forms, главное чтобы внешне не пострадали бы от этого.

3. Улучшить время загрузки сайта (немного подтормаживает) БЕЗ использования плагинов для кеша.

Оплата WMR, бюджет 1500 р.

Более детально с УРЛ могу показать в личке. Просьба отзываться тех, кто дейтвительно хорошо понимает в WP.