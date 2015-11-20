Делать нужно только на Джумле, свежая версия. Нужна адаптивная верстка и динамичная (напишу, что и как должно появляться при прокрутке страницы). Небольшое ТЗ со скринами в прикрепленном файле. Бюджет: 150$ (оплата в рублях) Только уверенным исполнителя, чистый код. Без репутации ...
Верстка сайта+натяжка на WP+мобильная совместимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать и создать на wp сайт тематики азартных игр по готовому psd макету. Дизайн и функционал простой - из нюансов только - 1) должна быть микроразметка
2) сайт должен успешно проходить проверку от гугла на совместимость с
мобильными устройствами: - как это будет выполнено - адаптивный дизайн,
мобильная версия - на ваше усмотрение.
Отдельно услуги верстки не предлагать - интересует комплексное выполнение задания.
- Похожие заказы
- $150Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно к завтрашнему вечеру, ну хотя бы к утру воскресения сделать все по этому списку приоритет цена, оставляйте скайп сегодня позвоню Список правок выглядит следующим образом: Вот сайт: [url=http://dreamandstudy.ru/about-us/teachers-catalogue/]http://dreamandstudy.ru[/url] 1) не нашли в админке, где можно подгружать видео и кафешки. [url=http://dreamandstudy.ru/kafe/]http://dreamandstudy.ru/kafe/[/url] --- ...Закрыт8 лет назад
- $120
Сайт необходимо сделать на cms с набором сео модулей. Желателен Drupal 7 или Wordpress Верстка для планшетов и мобильный есть -требование основное, отсутствие горизонтальной прокрутки на экране устройства. Корректность работы в IE проверяем с 8 и выше.Завершен8 лет назад
Всем привет! Необходимо немного доработать страницу товара в интернет магазине на wordpress + woocommerce. Всё наглядно видно на скринах как есть / как должно быть. Ниже подробнее всё распишу по пунктам: 1. Список категорий слева должен быть ...Закрыт8 лет назад
- $150
Необходимо выполнить ряд серьезных правок по сайту, на битриксеЗавершен6 лет назад
Нужно натянуть вёрстку на GeoCore (http://geodesicsolutions.com/geocore-software.html). Есть сайт http://ixoo.ro/, есть доступ к нему через админ-панель, на нём сейчас старый дизайн/шаблон. Необходимо будет натянуть новый. Пишите цену и сроки интеграции верстки в GeoCore. Если можете ещё и верстать ...Закрыт8 лет назад
- $25
Есть проект на Wordpress и для резервации сделан отдельный функционал (не плагин, выводится инклудом на странице WP). Проблема следующая: 1. Для инклуда создан отдельный шаблон и шаблон привязан к конкретной странице. На одном из шагов (урл ...Закрыт8 лет назад
Нужно сделать чтоб клиент мог прописать только 100 или 200 или 500 , но 530 не мог (числа кратные 100, 50, 10 и тд в зависимости от конкретного товара) При неверном написание чтоб выплывала ошибка с пояснением ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Такая проблема - при попытке перейти на страницу любой категории на сайте просто белый экран открывается. Нужно исправить этот момент, чтобы корректно выводились данные из категории.Завершен8 лет назад
Проверить корректность этих файлов на сайте. Разместить на сайте коды Adsense. CMS WordPressЗавершен8 лет назад