Верстка сайта+натяжка на WP+мобильная совместимость

Требуется сверстать и создать на wp сайт тематики азартных игр по готовому psd макету. Дизайн и функционал простой - из нюансов только - 1) должна быть микроразметка

2) сайт должен успешно проходить проверку от гугла на совместимость с

мобильными устройствами: - как это будет выполнено - адаптивный дизайн,

мобильная версия - на ваше усмотрение.

Отдельно услуги верстки не предлагать - интересует комплексное выполнение задания.