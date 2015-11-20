Верстка и программинг одностраничника Joomla (адаптив)

$150
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок207 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Делать нужно только на Джумле, свежая версия.

Нужна адаптивная верстка и динамичная (напишу, что и как должно появляться при прокрутке страницы).

Небольшое ТЗ со скринами в прикрепленном файле.

Бюджет: 150$ (оплата в рублях)

Только уверенным исполнителя, чистый код. 

Без репутации кандидаты не рассматриваются.

Отвечайте в проекте или в ЛС.

Проект актуален до его закрытия.

Joomla
8 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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