Функционал для шаблона в ImageCMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок146 просмотров
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Требуется доработать шаблон для ImageCMS - необходимо сделать возможность увеличения изображений в карточках товаров на мобильных устройствах. Используется адаптивный шаблон. Сайт - devcar.ru

8 лет назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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