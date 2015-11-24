Делать нужно только на Джумле, свежая версия. Нужна адаптивная верстка и динамичная (напишу, что и как должно появляться при прокрутке страницы). Небольшое ТЗ со скринами в прикрепленном файле. Бюджет: 150$ (оплата в рублях) Только уверенным исполнителя, чистый код. Без репутации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести правки на битрикс, ТЗ прилагаю.
Пишите цены и сроки.
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