Нужен PHP, JavaScript программист на 1 месяц.

Нужно будет делать различные задания в течения месяца по цене которые от 1$ до 50$

Оплата Сбербанк или WebMoney сразу же после выполнения каждого задания.

Одно из первых заданий https://www.weblancer.net/projects/744161.html