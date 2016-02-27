Нужен PHP, JavaScript программист на 1 месяц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок235 просмотров

Нужен PHP, JavaScript программист на 1 месяц.

Нужно будет делать различные задания в  течения месяца по цене которые от 1$ до 50$

Оплата Сбербанк или WebMoney сразу же после выполнения каждого задания.

Одно из первых заданий https://www.weblancer.net/projects/744161.html

HTMLJavaScriptPHP
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

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