Есть сайт , к нему требуется написать бота для Телеграмм. Пример : meduza.io/ Нужно так же несколько ботов-новостных фидов (10-15), поиск по словам. Пишите сроки и стоимость.
Разработать сайт с API
Нужно разработать сайт и натянуть на wordpress. Подробнее в сообщения
Заявки фрилансеров
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