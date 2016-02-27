Плагин расшаривания контента на сайте и возможности передать его в соц сеть или отправить по почте (конкретный выделенный участок текста, конкретное фото, видео и т.д.) Как вот здесь http://uptolike.ru/widgets/pic-share.html (при выделении текста всплывает кнопка ПОДЕЛИТЬСЯ, при ...
Добавить элементы на сайт
На сайт жадан.укр необходимо добавить 2 элемента:
1) несколько строк меню, отображающих новые программы, которые появились в моей работе
2) сделать так, чтобы при первом посещении сайта и при открытии еще двух разделов выходило окно с предложением скачать бесплатно мою книгу в обмен на имейл.
Заявки фрилансеров
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